Demokratische Bewerber für das US-Präsidentschaftsrennen.

Quelle: Elise Amendola/AP/dpa

Zwischen den beiden ersten Vorwahlen im US-Präsidentschaftsrennen haben sich die demokratischen Bewerber in einer TV-Debatte einen Schlagabtausch geliefert. In Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire spielte Ex-US-Vizepräsident Joe Biden seine Schlappe in Iowa herunter.



Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg, bei der ersten Vorwahl mit Senator Bernie Sanders Kopf an Kopf vorne, wurde als zu unerfahren kritisiert. Er entgegnete, man müsse "die Politik der Vergangenheit" in der Vergangenheit lassen.