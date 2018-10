Der Brand ist inzwischen gelöscht. Quelle: Thomas Frey/dpa

Der Brand eines ICE zwischen Frankfurt und Köln ist gelöscht. Ein Wagen des betroffenen Zuges sei komplett ausgebrannt und zerstört, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Das Feuer sei auch auf einen weiteren Wagen übergeschlagen. Die Brandursache war noch unklar.



Die Autobahn 3 musste in beide Richtungen gesperrt werden. Am Vormittag wurde sie in Fahrtrichtung Köln wieder freigegeben. In Kürze soll auch in Richtung Frankfurt wieder einer von drei Fahrstreifen befahrbar sein.