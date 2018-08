Touristen vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschland hat am ersten August-Samstag die Sommerhitze genossen - aber auch geächzt. Tausende strömten in Freibäder, einige standen im Stau. Zunächst war es noch überall heiß, für den Abend sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Südosthälfte teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen voraus.



Auch im Norden sollte es vereinzelt Gewitter und leichte Abkühlung geben. In der kommenden Nacht sollten die Unwetter aber schon wieder nachlassen.