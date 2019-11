Indische Sikhs mit ihren bunten Turbanen. Archivbild

Quelle: Rana Sajid Hussain/Zuma Press/dpa

Die verfeindeten Nachbarn Indien und Pakistan haben in einem ungewöhnlichen Schritt einen Korridor für Pilger an der Grenze eingeweiht. Der 4,5 Kilometer lange Weg erlaubt es indischen Sikhs zum Darbar-Sahib-Tempel in der pakistanischen Stadt Kartarpur zu gelangen, berichtet "India Today".



Der Korridor wurde von Indiens Premierminister Narendra Modi und dem pakistanischen Regierungschef Imran Khan in getrennten Zeremonien eingeweiht. Nun können indische Gläubige erstmals ohne Visum das Heiligtum besuchen.