Bei einem Unfall in Frankreich sterben drei Menschen. Symbolbild Quelle: Friso Gentsch/dpa

Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer sind in Ostfrankreich drei Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein kleines Mädchen. Nach Angaben der Präfektur fuhr der Geisterfahrer in der Nacht auf Mittwoch in der falschen Richtung auf die Autobahn A6.



Der Wagen stieß frontal mit dem einer fünfköpfigen Familie zusammen. Dabei wurden die beiden Fahrer getötet sowie die vierjährige Tochter der Familie. Bei dem Geisterfahrer soll es sich um einen älteren Menschen handeln.