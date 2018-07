Quelle: epa

Am Sonntag wird mit einer Entscheidung im Asylstreit der Unionsparteien gerechnet. Am Abend zuvor haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) im Kanzleramt über eine Lösung der Regierungskrise beraten.



Nach zwei Stunden verließ CSU-Chef Seehofer gegen 22.30 Uhr das Kanzleramt wieder. Über Ergebnisse des Gesprächs wurde nichts bekannt. Die Spitzengremien von CDU und CSU werden am Sonntag in getrennten Sitzungen in Berlin und München über die Lage beraten.