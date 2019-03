Moon Jae In, Präsident von Südkorea. Archivbild

Quelle: Uncredited/South Korea Presidential Blue House/AP/dpa

Im Atomwaffenstreit will Südkorea sich aktiv um weitere Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang bemühen. Die Gespräche sollten schnell wieder auf Kurs gehen, sagte Südkoreas Präsident Moon Jae In.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump hatten sich in Hanoi getroffen, um über das Atom- und Raketenprogramm Pjöngjangs sowie eine Lockerung von Sanktionen zu beraten. Trump brach die Gespräche ab, weil Nordkorea für zu wenige Zugeständnisse zu viel verlangt habe.