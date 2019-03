Unterstützer des selbst ernannten Interimspräsidenten Guaido.

Quelle: Natacha Pisarenko/AP/dpa

Russische und US-Diplomaten wollen nach Angaben des Außenministeriums in Moskau am Dienstag in Rom zu Gesprächen über die Lage in Venezuela zusammenkommen. Russland werde dabei weiter darauf bestehen, dass ein militärisches Eingreifen der USA im Land unzulässig sei, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow.



Russland will erreichen, dass Venezuela seinen innenpolitischen Konflikt durch Dialog löst. Die Konsultationen sind mit Elliot Abrams geplant, dem US-Beauftragten für Venezuela.