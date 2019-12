Ahmad ist in jeder Hinsicht eine Ausnahme in Jericho. Die meisten jungen Leute schauen nicht so positiv auf ihre Lage. Und das ist kein Wunder. Denn Jobs und Karrierechancen gibt es für sie kaum. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 32 Prozent. Jericho ist eine verarmte Stadt in der Einöde. Ahmad verdient als Bademeister immerhin umgerechnet 800 Euro. Dafür arbeitet er zehn Stunden, sechs Tage die Woche.