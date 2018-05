Seit Monaten befindet sich die Landeswährung, der Rial, in freiem Fall, hat über 30 Prozent seines Wertes verloren. Viele Firmen haben keine Devisen, um die Rechnungen für Lieferungen aus dem Ausland zu bezahlen. Die Inflation ist hoch, viele Kunden haben kein Geld für Sonderanschaffungen. So sitzt auch Navid allein in seinem Telefonladen im Zentrum Teherans: "Wenn die Wechselkurse nicht so eingebrochen wären, hätte ich gar keine Zeit, mit euch ein Interview zu führen. Dann wäre mein Laden mit Kunden voll", meint er. Doch leider hat er für Interviews im Moment mehr Zeit als ihm lieb ist.