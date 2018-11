Förderturm der Zeche Nordschacht in Mettingen bei Ibbenbüren. Quelle: Caroline Seidel/dpa

Bei der Kommission zum Kohleausstieg liegt der Fokus bisher auf den Braunkohlerevieren. Das Gremium will sich aber auch mit der Steinkohle befassen, heißt es in einem jetzt veröffentlichten Zwischenbericht.



Die Kommission sei sich einig, dass die mit der Steinkohleverstromung verknüpften Themenfelder "vertieft diskutiert und adressiert werden müssen", heißt es dort. Ende 2018 endet die Steinkohleförderung in Deutschland. Dann machen die letzten Zechen in Bottrop und Ibbenbüren dicht.