"Gut und anständig", sagt Katrin Göring-Eckardt (Grüne) haben die Parteispitzen Sonntagabend miteinander gesprochen. Immerhin. Nach dem Krach in der vorigen Woche und der selbstverordneten Denkpause war das Eingreifen der Chefs zumindest theatralisch, vielleicht auch nötig. Dass es in dem etwa dreistündigen Gespräch nicht nur um Aufbau von Vertrauen ging, ist anzunehmen. Man kennt sich ohnehin seit langem. Ohne die Idee, wie man bei den großen Konfliktthemen Familiennachzug und Klima auf einen Nenner kommen will, wird man kaum auseinander gegangen sein. Sonst könnte man die Sondierungsrunden heute, am Mittwoch und Donnerstag absagen. Hat man aber nicht. Wie ein Kompromiss aussehen könnte, verriet Göring-Eckardt allerdings nicht. "Wir sind weitergekommen, haben aber keinen Abschluss gefunden", sagte sie im Deutschlandfunk. Kein Grund zur Sorge also, dass die Verhandlungen platzen könnten. Das alles gehört zur Dramaturgie.