Eine kluge Politik würde vorbeugend agieren, sagt Fratzscher und betont mit Blick auf die Finanzpolitik der Großen Koalition: Die schwarze Null sei richtig in guten Zeiten, damit man in schlechten und schwierigen Zeiten auch wirklich das Geld habe zu wachsen. Doch, so der DIW-Präsident: "Wir sind nicht mehr in den guten Zeiten, wo wir über zwei Prozent in Deutschland wachsen."