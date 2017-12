Besonders treibt Wahl dabei die künftige Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen um. "Wir haben derzeit 1.200 mittelständische Unternehmen in Deutschland, die in ihren Bereichen Weltmarktführer sind", sagt Wahl. Um erfolgreich zu bleiben, müssten diese Unternehmen ihr bestehendes Geschäftsmodell schon heute an die Herausforderungen der digitalen Welt anpassen. "Aber wie wollen Sie so ein Unternehmen von der Digitalisierung überzeugen, wenn man nicht einmal eine größere Datei per E-Mail verschicken kann, weil die Leitungsgeschwindigkeit in der Provinz das nicht hergibt?"