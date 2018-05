Nach der Panik am Nachmittag sind die beiden U-Bahn-Stationen inzwischen wieder geöffnet. Alle Züge würden wieder dort halten, teilte die zuständige Behörde am Abend mit. Eine Frau sei verletzt worden, als sie die U-Bahn-Station Oxford Circus verließ, teilte die britische Transportpolizei am Abend mit. "Es gibt keine Berichte über weitere Opfer", hieß es in der Twitter-Mitteilung der Polizei.