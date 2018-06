Mitten in London hatte es einen schweren Zwischenfall gegeben. Quelle: Georgina Stubbs/PA Wire/dpa

An einer U-Bahnstation in der Londoner Innenstadt hat es panische Szenen aus Furcht vor einem Anschlag gegeben. Augenzeugenberichte über Schüsse bestätigte die Londoner Polizei nicht. Dennoch behandelte sie den Zwischenfall vorsorglich wie eine mögliche Terrorlage. Die beiden U-Bahnstationen Oxford Circus und Bond Street waren vorübergehend geschlossen worden.



Erst Anfang Juni hatten Angreifer in der britischen Hauptstadt mit einem Transporter mehrere Menschen auf einer Brücke überfahren.