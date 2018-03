Der Mann näherte sich der Kanzlerin bis auf wenige Meter. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Sicherheitskräfte haben unmittelbar im Anschluss an die Wahl von Angela Merkel einen Mann in der Nähe der Bundeskanzlerin überwältigt. Der Störer näherte sich der CDU-Vorsitzenden am Ausgang des Reichstagsgebäudes bis auf wenige Meter.



Der Mann wurde von zwei Personenschützern niedergerungen, wie das Bundeskriminalamt bestätigte. In einem Video ist eine Stimme zu hören, die nach einem Ruf, der nach "Allahu akbar" (Gott ist groß) klingt, weitere unverständliche Worte ausstößt.