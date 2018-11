Wladimir Putin spricht im Kreml. Archivbild

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Zwischenfall mit Booten der ukrainischen Marine vor der Halbinsel Krim als "Provokation" gewertet. Urheber sei die aktuelle Regierung der Ukraine "einschließlich des Präsidenten", sagte der Kremlchef in Moskau.



Am Sonntag hatte die russische Küstenwache Patrouillenbooten der ukrainischen Marine die Durchfahrt in der Meerenge von Kertsch vor der annektierten Halbinsel Krim verweigert. Die drei ukrainischen Schiffe wurden aufgebracht.