CDU, CSU, FDP und Grüne streben eine aktivere deutsche Außen- und Entwicklungspolitik an. "Wir wollen die diplomatischen Ressourcen Deutschlands stärken", heißt es in dem Papier zu dem Sondierungsstand der Komplexe Außenpolitik, Verteidigung, Entwicklung und Handel. Es gibt ein Bekenntnis für eine "werteorientierte Realpolitik". Zugleich bekennen sich alle vier Parteien zum deutschen Engagement in multilateralen Organisationen wie der UN, der NATO und der EU.



"Wir wollen gute Beziehungen zu Russland", heißt es zudem in dem Papier. Allerdings seien die Grundlagen dafür die "Geltung des Völkerrechts, die Einigkeit des Westens und fortgesetzte Dialogbereitschaft". Im Handelsteil wird die zentrale Rolle der WTO betont. Die Parlamentsbeteiligung soll bei neuen Verträgen gestärkt werden. Der Streit über die Erhöhung des Wehretats oder der Sozial- und Umweltstandards in Handelsverträgen ist vertagt worden.

Bildquelle: imago