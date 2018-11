Es kommt immer wieder vor, dass per Post verschickte Wahlunterlagen verloren gehen. Andrew Warner, zuständig für die Durchführung der Wahlen in West Virginia

Wer seine Stimme per Briefwahl im Ausland abgebe, könne nie wirklich sicher sein, dass der Brief am Ende auch rechtzeitig bei der zuständigen Wahlbehörde eintreffe, sagt Andrew Warner, der für die Durchführung der Wahlen in West Virginia zuständig ist. Warner spricht aus eigener Erfahrung. Er war selbst lange Zeit im Ausland stationiert. "Es kommt immer wieder vor, dass per Post verschickte Wahlunterlagen verloren gehen", sagt Warner.