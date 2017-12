Ohne Wegwerfhilfe, also ohne Label, landen circa 40 Prozent der Verpackungen in der grauen Tonne. Stoppt der Verbraucher die Mülltrennung in den Haushalten und gibt alles in die Restmülltonne, gehen zum Beispiel 1,4 Millionen Tonnen in Plastik gebundene fossile Rohstoffe in die Verbrennung anstatt ins Recycling. Da passt es auch ins Bild, dass die stoffliche Verwertungsquote (Recycling) seit 2003 mit leichten Schwankungen stagniert. Während 2003 70,6 Prozent Verpackungsabfälle recycelt wurden, waren es 2015 nur 69,3 Prozent - so die Zahlen von NABU und Umweltbundesamt.