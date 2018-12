Es wurde oft aber auch zu bürokratisch und zu schematisch gehandelt. Pfarrer Martin Germer

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, er denke auch persönlich "immer wieder an diesen traurigen Tag zurück". Die Gebete und Gedanken seien an diesem Tag bei den Opfern und Hinterbliebenen. "Die Ereignisse in Straßburg haben auf schmerzliche Weise gezeigt, dass wir nicht darin nachlassen dürfen, uns gegen solchen menschenverachtenden Terrorismus zur Wehr zu setzen", fügte der Bundesinnenminister hinzu.



Kränze für die Opfer wurden am Vormittag niedergelegt unter anderem vom Opferbeauftragten sowie Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und dem evangelischem Bischof Markus Dröge. Bei der Gedenkandacht am Abend in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sprach Pfarrer Germer auch Versäumnisse bei der Betreuung der Opfer an. Es sei in den zurückliegenden zwei Jahren "vieles nicht geschehen, was aus heutiger Sicht nötig gewesen wäre". Dies habe zum Teil daran gelegen, dass es noch nicht die erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen gegeben habe. "Es wurde oft aber auch zu bürokratisch und zu schematisch gehandelt", fügte Germer hinzu. Bei der Gedenkandacht wurde auch das Friedenslicht aus Bethlehem an die Anwesenden verteilt, und die Kerzen wurden später am Gedenkort abgestellt.