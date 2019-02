Bei einem Flugzeugabsturz in Costa Rica starben zwölf Menschen.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind im Westen von Costa Rica zehn Touristen aus den USA und zwei einheimische Piloten ums Leben gekommen. Die Maschine sei nahe Punta Islita in der Provinz Guanacaste an der Pazifikküste in den Bergen abgestürzt und in Flammen aufgegangen, teilte das Luftfahrtamt mit.



Präsident Luis Guillermo Solis sprach den Angehörigen sein Beileid aus und versprach eine gründliche Untersuchung des Unglücks. Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Costa Rica.