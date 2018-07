Demonstration gegen Ausweitung der Arbeitszeit in Wien. Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Für Arbeitgeber in Österreich ist es künftig leichter, ihre Mitarbeiter zwölf Stunden am Tag arbeiten zu lassen. Trotz massiver Proteste hat das Parlament die Bedingungen für den Zwölf-Stunden-Tag gelockert. Das Gesetz tritt bereits am 1. September in Kraft.



Das Gesetz sieht vor, dass Arbeitnehmer eine längere Arbeitszeit "ohne Angabe von Gründen" ablehnen dürfen. Die Gewerkschaften hatten das Gesetz scharf kritisiert. Am Samstag hatten 80.000 Menschen in Wien gegen die Pläne demonstriert.