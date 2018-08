Polizisten an einem Tatort in Chicago. Quelle: Tyler Lariviere/Chicago Sun-Times via AP/dpa

Bei einer Welle der Gewalt sind in Chicago über das Wochenende zwölf Menschen durch Schüsse getötet worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Mehr als 50 weitere Menschen wurden demnach von Freitag- bis Sonntagabend verletzt.



"Es ist kein Geheimnis, dass wir in der Stadt über das Wochenende inakzeptable Gewalt hatten", sagte Chicagos Polizeichef Eddie Johnson. Es gebe in der Stadt ein anhaltendes Problem mit illegalen Waffen. Hinzu kämen rivalisierende Gangs und soziale Probleme.