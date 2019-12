Madagaskar. Symbolbild

Quelle: Jürgen Bätz/dpa

Infolge des Zyklons "Belna" sind auf Madagaskar den Behörden zufolge mindestens neun Menschen gestorben. In der Stadt Soalala würden zudem drei Menschen vermisst, sagte der Leiter der nationalen Katastrophenschutzbehörde (BNGRC).



Der tropische Wirbelsturm war am Montag mit Windböen von bis zu 130 Stundenkilometern bei Soalala im Nordwesten des Inselstaats auf Land getroffen. Er brachte hohe Wellen und starken Regen mit sich. Rund 1.500 Menschen in Soalala hätten derzeit kein Zuhause.