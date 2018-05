Der Zyklon «Gita» war über die Südinsel Neuseelands gezogen. Quelle: Uncredited/TVNZ/dpa

Rund 6.000 Menschen sind nach Zyklon "Gita" auf der Südinsel Neuseelands von der Außenwelt abgeschnitten. Erdrutsche blockierten eine Straße. Port Tarakohe an der bei Touristen populären Golden Bay war so auf dem Landweg nicht mehr erreichbar. Zur Versorgung der Anwohner und Touristen würden nun Lebensmittel mit Kähnen gebracht.



In weiten Teilen des Landes kam es durch den Zyklon mit starkem Wind und Regen zu Überflutungen. Die Schäden waren dennoch nicht ganz so schlimm wie befürchtet.