Zyklon Kenneth in MosambikZyklon Kenneth in Mosambik

Quelle: dpa

Zyklon "Kenneth" hat inzwischen fünf Menschen in Mosambik und auf dem Inselstaat der Komoren das Leben gekostet. Zwei davon starben in Mosambik, wie die Katastrophenschutzbehörde des afrikanischen Landes sowie die Weltwetterorganisation mitteilten.



Das UN-Nothilfebüro warnte angesichts erwarteter heftiger Regenfälle vor Überschwemmungen und Erdrutschen in den kommenden Tagen. Mitte März war Mosambik bereits vom verheerenden Zyklon "Idai" erschüttert worden. Rund 600 Menschen kamen ums Leben.