Eiin Taifun aus der Weltraumperspektive. Symbolbild

Quelle: Samantha Cristoforetti/esa/Nasa/dpa

Nach Eindrücken von Helfern zeichnet sich im Zentrum Mosambiks eine humanitäre Katastrophe infolge des starken Tropensturms "Idai" ab. Mindestens 100 Menschen sind dabei in Mosambik und Simbabwe gestorben. Nach Sturmfluten und schweren Regenfällen waren unzählige Häuser überflutet und Hunderte Menschen von der Außenwelt abgeschnitten.



"Idai" war in der Nacht zum Freitag in Mosambik auf Land gestoßen. Der Zyklon hatte die Stärke vier von fünf. Danach zog er abgeschwächt weiter ins nahe Simbabwe.