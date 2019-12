heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Nach Berichten zyprischer und griechischer Medien stehen Zypern, Griechenland und Israel vor der Unterzeichnung eines Abkommens für den Bau der Gas-Pipeline Eastmed im Mittelmeer. Die Vereinbarung solle im Januar 2020 unterschrieben werden. Der zyprische Außenminister Nikos Christodoulidis bestätigte "entsprechende Entwicklungen".



Über die 2.100 Kilometer lange Pipeline, die in bis zu 3.000 Meter Tiefe verlaufen soll, will Israel von 2025 an Erdgas nach Europa liefern. Sie könnte bis zu sechs Milliarden Euro kosten.