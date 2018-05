Nicos Anastasiades und Stavros Malas. Quelle: Petros Karadjias/AP/dpa

In der Republik Zypern wird in einer Stichwahl ein Staatspräsident für die nächsten fünf Jahre gewählt. In einem Rechts-Links-Duell tritt der amtierende konservative Präsident Nikos Anastasiades (71) gegen den linken Stavros Malas (50) an.



Gewählt wird nur im griechisch-zyprischen Südteil der Insel. Die Mittelmeerinsel ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Vermittlungen der UN zur Überwindung der Teilung sind bisher gescheitert.