... wurde 1976 in Neustadt am Rübenberge geboren. Sie studierte Germanistik, Journalistik und Geschichte in Hamburg und Bordeaux und machte schon während ihres Studiums ein Praktikum beim ZDF. Dem blieb sie ihr Leben lang treu. Und gewann mit der Zeit eine selten glückende Balance zwischen Liebe zum ZDF und gesundem Abstand, genau das richtige Maß, um konstruktive Kritik üben und leben zu können.



Beim Volontariat lernte sie ihren Mann Claudio Armbruster kennen, der heute Autor für Kulturthemen im heute journal ist. Sie arbeitete mit Guido Knopp in der Zeitgeschichte und mit Bettina Schausten in der Innenpolitik. Sie war Referentin des Chefredakteurs Nikolaus Brender und verantwortlich für die aktuelle Einsatztruppe der ZDFSpezial-Sendungen.