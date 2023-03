In eigener Sache : Korrekturen und Richtigstellungen

In der Sendung "Länderspiegel" vom 3. November wurde über eine Vergewaltigung in Freiburg berichtet. Dazu sagte der Moderator: "In der Stadt wurde eine junge Frau Opfer einer brutalen Vergewaltigung, an der mehrere Asylbewerber beteiligt waren." Richtig ist: In der Stadt wurde eine junge Frau mutmaßlich Opfer einer brutalen Vergewaltigung, an der mutmaßlich mehrere Asylbewerber beteiligt waren.