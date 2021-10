Mitri Sirin steigt am heutigen Montag ins Moderatoren-Team der 19-Uhr-heute-Sendung ein. Er tritt die Nachfolge von Christian Sievers an und präsentiert die Sendung künftig im Wechsel mit Barbara Hahlweg und Jana Pareigis. In seiner Premieren-Woche ist er bis Freitag jeden Tag um 19.00 Uhr zu sehen.