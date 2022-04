Bettina Schausten tritt zum 1. Oktober 2022 an die Stelle von Peter Frey, der in den Ruhestand geht. Sie hat das "ZDF-Morgenmagazin" geleitet, war Politikchefin, stand an der Spitze des Hauptstadtstudios und der ZDF-Aktualität. Seit März 2019 ist sie Stellvertretende Chefredakteurin. Das Publikum kennt sie als Reporterin und Moderatorin aus Wahlsendungen, ZDF-Spezials und dem "heute journal". Mit ihr tritt eine Frau an die Spitze der Chefredaktion, die für unabhängigen Journalismus steht und über eine umfangreiche Managementerfahrung in der Leitung großer Redaktionsbereiche verfügt.