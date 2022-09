In einem Zeitalter der Transformation hat sich aber nicht geändert, was Journalisten motiviert: ihre Neugier und das Bewusstsein, durch die Beschreibung von Neuigkeiten und von Konflikten die Gesellschaft voranzutreiben. Medien leben von den Menschen, die sie machen, und natürlich auch von denen, über die sie berichten. Medien müssen überraschen und so interessant sein, dass sie Dinge in Bewegung bringen, durch Vorbild und manchmal auch durch Streit. Das provoziert natürlich Widerstände, Unruhe - sorgt aber unterm Strich für Fortschritt, Diskurs, Modernität in der Gesellschaft.