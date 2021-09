Christian Sievers wird ab Januar 2022 die Nachfolge von Claus Kleber im ZDF heute journal übernehmen. Der 51-Jährige ist bisher Moderator der 19-Uhr-heute-Sendung im ZDF und einige Wochen im Jahr bereits im heute journal im Einsatz. Am Donnerstag, 30. September 2021, wird Christian Sievers zum letzten Mal in der 19-Uhr-heute zu sehen sein. Claus Kleber wird am Donnerstag, 30. Dezember 2021, zum letzten Mal das heute journal im ZDF moderieren.