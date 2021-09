Giovanni Zarrella: Seine Träume, seine Wurzeln

In seiner Karriere hat Giovanni Zarrella schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Dass er jetzt seine eigene Samstag-Abend-Show im ZDF hat, ist nicht nur die Erfüllung eines Kindheitstraums, sondern auch das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft glaubte er an sich, immer unterstützt von seiner Familie: seinen Eltern, seiner Schwester Maria und seinem Bruder Stefano Zarrella. Und natürlich auch von seiner bezaubernden Frau. Jana Ina Zarrella verrät uns, warum sie sich in ihn verliebt hat und was sie an ihrem Mann besonders schätzt.