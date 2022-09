Selbst prominent sein, um endlich für seine Talente geschätzt zu werden. "Ich war eigentlich immer schon berühmt, nur keiner wusste es", schreibt er in einem seiner Bücher.



Nun ist der 29-Jährige ein bekanntes Gesicht in Deutschlands. Und er nutzt seine Popularität. Er setzt sich ein für Gleichberechtigung und Toleranz, kämpft gegen Ausgrenzung und gesellschaftliche Klischees.



Als Moderator und Entertainer ist er in verschiedensten Formaten zu sehen. In ZDFneo moderiert er die Sendung "Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star.



Die Zuschauer begleiten Simonetti am Set seiner neuen Sendung in Köln, an seinem Wohnort in Berlin, bei den Filmfestspielen in Cannes und bei einer Preisverleihung in London.



Außerdem kommt sein engstes Umfeld zu Wort: Seine Freunde, seine Mutter, aber auch Wegbegleiter wie Sylvie Meis, Andrea Kiewel, Victoria Swarovski, Tom Neuwirth, Farina Opoku und Stefanie Giesinger verraten, was Riccardo so einzigartig und unverwechselbar macht.



Wie fühlt es sich für ihn an, nun die Früchte seines Erfolges zu ernten? Ist das, was er gerade erlebt, tatsächlich so traumhaft, wie er es sich immer vorgestellt hat? Oder muss er immer noch Kämpfe ausfechten?



Riccardo Simonetti gewährt tiefe Einblicke in seine Welt, öffnet sich und lässt die Zuschauer an seinen inneren Prozessen teilhaben. Er spricht über seine Gefühle, seine Träume und – die Farben seines Lebens.