Wir haben ihn begleitet, hinter die Kulissen geschaut. Am Set seiner neuen Sendung in Köln, an seinem Wohnort in Berlin, bei den Filmfestspielen in Cannes und einer Preisverleihung in London. Wir haben sein engstes Umfeld getroffen: Seine Freunde, seine Mutter. Wegbegleiter*innen wie Sylvie Meis, Andrea Kiewel, Victoria Swarovski, Conchita Wurst, Farina Opoku und Stefanie Giesinger haben wir gefragt, was Riccardo so einzigartig und unverwechselbar macht.