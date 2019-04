Nachrichten | Leute heute - Nowitzki: Authentisch auch abseits des Parketts

Dirk Nowitzki geht nach 21 Jahren in der NBA in Rente. Noch einmal feiern ihn die Fans. Was er in Zukunft machen wird, lässt er offen - und stellt sich auf eine harte Umgewöhnungsphase ein, wenn sein Team in die neue Saison startet.