Prinz ohne Moral - Wie Andrew zum Problem wurde

Zeit seines Lebens hat der einst so beliebte Royal mit seinen zweifelhaften Freundschaften und Geschäftsbeziehungen die Monarchie auf den Prüfstand gestellt. Seine Verbindung zum verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein steht seit Jahren in der Kritik. Mit dem Prozess gegen dessen Freundin Ghislaine Maxwell soll die Wahrheit über die schmutzigen Machenschaften der beiden, über Mädchenhandel, Zwangsprostitution und Sex mit Minderjährigen ans Licht kommen. Wie weit steckt Andrew in diesem Skandalsumpf? Mit der britischen Journalistin Roya Nikkhah und dem Autor Nigel Cawthorne (Prince Andrew: Epstein, Maxwell and the Palace) begibt sich Autorin Astrid Henryson auf die Suche nach den Ursachen für das unmoralische Verhalten des Duke of York. Seine Biographie wird mit Eduard Prinz von Anhalt beleuchtet, der mit Prinz Andrew verwandt ist. Hat er schon in der Erziehung von Queen Elizabeth und Prinz Philip zu viele Privilegien bekommen? Hat man ihm keine Grenzen gesetzt? Neben dem Skandal um Harry und Meghan, dem Streit um das Diana-Interview bleibt Prinz Andrew stets im Fokus. Das britische Königshaus kommt nicht aus den Schlagzeilen.