An ihrer Seite - Weltstar Senta Berger

Anlässlich ihres 80. Geburtstages hat Autorin Christiane Lange die bodenständige Schauspielerin in ihrer Wahlheimat München getroffen. Senta Berger („Die schnelle Gerdi“, „Kir Royal“ und „Unter Verdacht“) erzählt von ihrer Kindheit in Wien, ihrer Zeit als Hollywoodstar und von ihrer großen Liebe, ihrem Mann Michael Verhoeven. Sie spricht offen über die Corona-Erkrankung ihrer Familie und darüber, wie dankbar sie ist für das Leben, das sie leben darf. Die Dokumentation zeigt die wichtigsten Stationen ihrer Karriere. Eleganz, Leidenschaft und Hollywoodglamour: Auf Senta Berger trifft all das zu. Und doch begegnet sie allen Menschen auf Augenhöhe.