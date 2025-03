Biografie

Lewis Hamilton wurde 1985 in Stevenage, Großbritannien geboren. Seine Karriere als Rennfahrer begann 1998 im Förderprogramm des Formel-1-Rennstalls McLaren. 2005 erfolgte der erste Sieg in der Formel-3-Euroserie und 2006 in der GP2-Serie. Schon 2007 in seinem ersten Jahr in der Formel 1 wurde er Vizeweltmeister und ein Jahr darauf der jüngste Weltmeister bis heute. Nach seinem Wechsel zu Mercedes 2013 gewann er weitere sechs Weltmeistertitel und hält damit gemeinsam mit Michael Schumacher den Rekord für die meisten Siege. Im Februar 2024 gab Hamilton seinen Wechsel zu Ferrari bekannt.