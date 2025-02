Der Plan

Eine Durchquerung vom Rand des antarktischen Kontinents über die Thiel-Berge zum Südpol und von dort weiter zur McMurdo-Bucht am Ross-Meer. 2.800 Kilometer in drei Monaten. Himmel und Hölle zugleich - wie Reinhold Messner später schreibt.

Die Expedition startet

Am 13. November 1989 ist es soweit. Die beiden Männer erreichen - nach einem abenteuerlichen Flug in einer winzigen Maschine mit ruckelndem Motor und qualmenden Propellern - ihren Ausgangspunkt im Nordwesten des Landes.

Arved Fuchs hatte vor wenigen Monaten bereits den Nordpol erreicht. Gemeinsam mit Messner sucht er nun die nächste Herausforderung am anderen Ende der Welt.

Eine so immense Strecke. Vergleichbar vom europäischen Nordkap bis runter nach Genua...mit der Weite, der Eintönigkeit klarzukommen.

Orientierung mit Karte und Sextant

Orientierung mit Karte und Sextant. Unvorstellbar heute. Hinzu kommt schweres Gepäck - 130 Kilogramm wiegt der Schlitten, den die beiden Männer hinter sich her ziehen.

Silvester am Südpol

48 Tage später der erste Erfolg: Am frühen Morgen des Silvestertages 1989 erreichen die beiden das erste Etappenziel: den Südpol.

Drei Tage Aufenthalt, aufwärmen, duschen, essen, trinken. Mit der amerikanischen Besatzung der Amundsen-Scott-Forschungsstation feiern sie Silvester. Am 3. Januar 1990 geht es weiter. Über das Transantarktische Gebirge in Richtung Ross-Meer.

Eiswind in den Segeln

Für die zweite längere Etappe hoffen die beiden charakterlich so unterschiedlichen Eisgänger auf die Hilfe des Himmels.

Messner und Fuchs: Die Differenzen nehmen zu

Seine Füße sind wund, am Fußballen und an der Ferse kleben blutgefüllte Blasen. Sie arrangieren sich, wohl weniger aus Einsicht, als vielmehr dem Zwang gehorchend, denn "aufgeben hieße da umkommen", so Reinhold Messner