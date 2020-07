Warum "4711" nicht mehr aus Köln kommt

Die Mülhens dürfen den Namen Farina für ihr Duftwasser seit 1881 zwar nicht mehr verwenden, doch machen sie aus der Not eine Tugend und nennen ihr Produkt fortan "4711 - Echt Kölnisch Wasser", nach der Hausnummer des Firmensitzes in der Kölner Glockengasse. So können sie sich von anderen Herstellern des "Kölnisch Wasser" unterscheiden.