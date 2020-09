Rettungskräfte in der Lombardei.

Quelle: EPA

In Italien ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus auf fast 3.000 gestiegen. 475 weitere Patienten seien binnen 24 Stunden an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion gestorben, teilten die Behörden in Rom mit. Die Zahl der Infektionsfälle erhöhte sich um 13 Prozent auf mehr als 35.700.



Italien ist bisher das durch die Pandemie am schwersten getroffene europäische Land. Innerhalb des Landes ist nach wie vor die nördliche Region Lombardei besonders betroffen. Fast 2.000 der Todesfälle traten dort auf.