Der Prozessauftakt wurde nicht nur in die Straßen Jerusalems übertragen. 108 Zeugen, Überlebende, Experten, Historiker wurden in den Zeugenstand gerufen, 1.600 Dokumente hinzugezogen. Weltweit berichteten Medien und rückten so das Ausmaß der Verbrechen des Holocaust in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit.