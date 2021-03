Seit 2007 postete der Künstler Beeple fast täglich ein digitales Bild bei der Online-Plattform Tumblr. Jetzt verband er sie zu einer JPEG-Datei mit 21.069 mal 21.069 Pixeln und verkaufte die Datei bei einer Auktion. Die Collage mit dem Titel "Everydays: The First 5.000 Days" war einem Käufer nach rund zweiwöchiger Versteigerung umgerechnet rund 57,8 Millionen Euro wert. Das Besondere an diesem Kunstwerk ist, dass praktisch jeder das Werk zuhause nachbauen könnte.