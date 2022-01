Anfänge in Sachen Mutterschutz gab es im 19. Jahrhundert. Bis dahin mussten selbst hochschwangere Frauen und Wöchnerinnen bis zu 16 Stunden täglich in lauten Fabrikhallen aushalten - die Zahl der Fehl- und Totgeburten stieg stetig an. Damals wurde erstmals ein Beschäftigungsverbot für Fabrikarbeiterinnen bis drei Wochen nach der Geburt festgelegt - allerdings unbezahlt.



Ein Kündigungsschutz war damals nicht vorgesehen. Viele junge Mütter gingen nach dem dreiwöchigen Beschäftigungsverbot so schnell wie möglich wieder arbeiten. Rund 17 Millionen Kinder starben von 1871 bis 1912 in Deutschland auch aus diesem Grund vor Ablauf des ersten Lebensjahres.



Im Jahr 1942 erließen die Nationalsozialisten weitreichendere Mutterschutzbestimmungen, wie Schutzfristen sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung. Kündigungen wurden bis vier Monate nach der Geburt verboten. Die Regeln sollten dafür sorgen, dass das nationalsozialistische Leitbild einer kinderreichen Mutter verwirklicht werden konnte.